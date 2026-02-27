Presentan estudios previos de nueva cortina de presa El Cuchillo

Esta nueva cortina no afectaría la cortina actual, pues sería construida aguas abajo de esta y sería más alta para poder captar más agua

El Consejo de Administración de Agua y Drenaje presentó los estudios previos para la construcción de la nueva cortina para la presa El Cuchillo, los cuales tardarán hasta 10 meses para luego iniciar con la construcción.

El diputado del PRI, Javier Caballero, quien es integrante del Consejo, informó que en la junta de este jueves les mostraron los estudios que se requieren y que se les indicó que analizan si el proyecto se terminaría en este sexenio o en el siguiente.

“Nos hablan de que es muy complicado que en este sexenio se pueda realizar, ya que tienen entre ocho a 10 meses de estudios previos, entonces pues es complicado que se pueda realizar en lo que queda de este sexenio. “Simplemente fue como cumplir con que se llevó el proyecto a la mesa de presupuesto antes de que lo viera el consejo y simplemente fue informativa, no hubo votación”, dijo Javier Caballero.

En la última reunión que tuvieron los diputados con el encargado del despacho de la tesorería, Ulises Carlin, y el secretario general de gobierno, Miguel Flores.

A ambos se les planteó un proyecto de una nueva cortina para la Presa el Cuchillo, la cual no afectaría la cortina actual, sino que se construiría aguas abajo y sería más alta que la que existe actualmente para una mayor captación de agua.

Aunque no especificaron más detalles del proyecto, se habló de que costaría alrededor de $3,000 millones de pesos y, aunque la Comisión Nacional del Agua ya le dio el visto bueno, no se dijo si ayudaría con el financiamiento.