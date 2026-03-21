Presentan denuncia e investigan abandono de perro en Apodaca

Ante estos hechos, Medio Ambiente señaló que, además de la denuncia, se trabaja en la localización de la persona responsable

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, informó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por el caso de un perro que presuntamente fue abandonado por su dueña en calles de Apodaca, hecho que se viralizó en redes sociales.

¿Qué muestra el video del presunto abandono?

En el video difundido, se observa cómo el perrito se aproxima al vehículo cada vez que este se detiene por el tráfico, como si esperara que le permitieran subir. Sin embargo, la conductora continuaba su marcha sin detenerse.

Testigos intentaron intervenir

De acuerdo con testigos, un automovilista intentó intervenir para pedirle a la mujer que recogiera a su mascota e incluso se solicitó apoyo de una patrulla, pero no hubo respuesta favorable y la conductora terminó por retirarse del lugar, dejando al animal en una situación de alto riesgo.

Autoridades buscan a la responsable

Ante estos hechos, el funcionario estatal señaló que, además de la denuncia, se trabaja en la localización de la persona responsable con apoyo del Instituto de Control Vehicular.

“Hemos presentado la querella y a través del Instituto de Control Vehicular estamos rastreando el domicilio de la persona”.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar casos de maltrato animal a través del 911, el 070 o mediante redes sociales, con el fin de atender este tipo de situaciones.