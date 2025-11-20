Presentan a hoteleros Plan de Seguridad para el Mundial 2026

El motivo fue compartir medidas preventivas de seguridad, ante la posible alta presencia de turistas que se esperan en la ciudad durante el torneo internacional

Como parte de los preparativos para el Mundial de Futbol FIFA 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, presentó su plan de actuación en casos de emergencia ante la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León.

Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, destacó la importancia de compartir esta información ante directivos y personal del gremio hotelero.

El Director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt Saldaña, explicó el plan de contingencia y prevenciones que debe haber en los hoteles.

Por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Juan Antulio Botello Cantú, Fiscal Especializado en Antisecuestros, participó en el evento y además expuso algunas medidas a seguir en caso de ser víctimas del delito de extorsión.

José Nader, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, agradeció la atención y apoyo de las autoridades en este tema.