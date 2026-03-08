Presenta Viva avión del Tri para la Copa del Mundo

La aerolínea presentó la campaña "Viva México", para celebrar que, por tercera vez en la historia, México recibirá la máxima fiesta del fútbol

La fiebre mundialista llegó a Viva, que despegó oficialmente con su campaña "Viva México", mostrando así el orgullo que esconde detrás el tan característico grito de todos los mexicanos.

Y quién mejor para darle vida a la consigna, que el "Perro" Bermúdez, voz oficial de la campaña, quien viajará con los pasajeros haciendo los anuncios en el avión.

Durante el arranque de la campaña en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y frente al Comisionado de la Selección Mexicana, Mikel Arriola, la aerolínea oficial de la Selección Mexicana presentó también el avión oficial conmemorativo del Tri, de cara al Mundial de Fútbol 2026; nada menos que un Airbus vestido con los colores que representan nuestra identidad azteca.

Para Juan Carlos Zuazua, no se trata solo de una campaña, sino del orgullo de recibir un evento global en nuestro país.

Y como la música también nos hace viajar, los talentos de Molotov, MC Davo y MJ se unieron a la fiesta con su nuevo tema "Viva México", uniéndose así a la lista de artistas que participan en la campaña junto a Warner y que conectan con la pasión futbolera.

Mikel Arriola dijo sentirse orgulloso por la alianza de Viva con la Federación Mexicana de Fútbol, que ha sido motivo de unión, pero sobre todo, celebración a la cultura mexicana.

Al hangar de Viva asistieron influencers y personalidades, entre ellos la leyenda del fútbol, Oswaldo Sánchez, quien felicitó a Viva por otro año más junto al Tri.

Así que, ahora sí, Viva México, Viva.

Con información de Missael Dávila.