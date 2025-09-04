Presenta Susarrey su libro 'Derecho a la Movilidad' en Congreso

El funcionario sampetrino comentó que el libro lo preparó durante más de tres años, en el cual señala piezas claves que faltan para tener buena movilidad

El secretario de Ayuntamiento de San Pedro, Luis Susarrey, presentó su libro “Derecho a la Movilidad”, en donde destaca tres piezas claves que faltan en Nuevo León para que los ciudadanos tengan la movilidad que se merecen.

Fue en el Congreso del Estado, donde el funcionario hizo la presentación y comentó que el libro lo lleva preparando desde hace más de tres años, en el que señala que falta voluntad política, trabajo en equipo y que quienes apliquen las leyes sean personas empáticas que vean por el ciudadano y no como un negocio el tema de transporte, para cumplir con la movilidad.

“La voluntad política implica que vayas más allá de lo que te corresponde para poder resolver un problema que tiene que ver con la dignidad de la persona humana de las personas y las familias que habitan a nuestra sociedad y a quienes nos debemos los que somos servidores públicos, además de voluntad política, pues necesitamos trabajo en equipo y eso está muy complicado en una metropoli pluripartidista, en una metropoli económicamente pujante, pero que ha tenido a lo largo de muchos años, un crecimiento urbano, extremadamente desordenado", dijo Susarrey

Así mismo, puntualizó que las autoridades no le pueden exigir a los ciudadanos que caminen o que usen el transporte público, si no hay infraestructura buena, ni un transporte eficiente.

“Esto no se logra obligando, se logra convenciendo, como te piden las autoridades que camines si no hay banquetas, como te piden las autoridades que te subas al transporte público, si te va a quitar tres o cuatro horas de tu día y el 30, 35% de tus ingresos, si queremos que la gente utiliza el transporte público, hay que darle seguridad y comodidad y seguridad”, agregó Luis Susarrey.

El libro también se presentará el próximo 12 de septiembre en la Universidad de Monterrey ante alumnos de esta institución y directivos.

A la presentación en el Congreso acudieron autoridades municipales, como el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, al igual que personal del municipio de San Pedro y diputados locales.