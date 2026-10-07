Presenta Susarrey 'Modelo San Pedro', para replicarlo en México

El secretario general del municipio destacó no solo las acciones que se realizan actualmente, sino los proyectos para llevar a la entidad al siguiente nivel

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Luis Susarrey presentó su libro "Modelo San Pedro: cambiemos a México desde casa", que marca líneas de acción para que los sampetrinos tengan mejor calidad de vida, y busca que ese modelo se replique en los 2 mil 478 municipios de todo el país, incluso con atribuciones que por ahora los municipios no tienen.

En la publicación, el actual secretario general del municipio de San Pedro destaca no solo las acciones que se realizan actualmente, sino los proyectos para llevar a San Pedro al siguiente nivel.

Y comparte proyectos para seguir avanzando en áreas prioritarias como la seguridad y otras acciones para mejorar el nivel de vida de las familias.

"Las y los sampetrinos queremos que nuestro municipio se mantenga seguro, que recupere su vocación residencial, que evitemos el caos urbano que nos amenaza, que erradiquemos el tráfico y la congestión vial”, afirmó.

Además, resaltó, se busca que los espacios públicos sean como en los países de primer mundo.

Dijo que incluso los municipios deberían compartir con otros niveles de gobierno diversas atribuciones, como educación y salud, además de agua, movilidad y energía.

Y advirtió: "Si en San Pedro seguimos haciendo lo mismo, que se ha hecho bien, seguiremos obteniendo buenos resultados a nivel local, pero no estaremos exentos del caos urbano metropolitano y de otras carencias que hoy amenazan con entrar a Garza García”.

Se necesita, aseguró, consolidar un modelo suficientemente sólido "para hablarle fuerte al país y despertar conciencias que logren la alternancia y el proyecto de país que necesitamos”.

Por eso, declaró, se necesita asumir "posturas más disruptivas”.

La idea, expuso, es renovar y replicar una visión exitosa de San Pedro.

A pregunta expresa, Susarrey declaró que uno de los retos más urgentes es solucionar el tráfico vehicular.

De hecho, en el libro explica que parte de la solución a ese problema es el escalonamiento de horario de oficinas, dispersar las "horas pico", además de implementar el teletrabajo (trabajo desde casa), el carpool en las oficinas y el transporte corporativo.

Con esas acciones, se logrará un San Pedro con vocación residencial, más vivienda, menos comercio y menos oficinas.

Y un tema polémico que plantea en el libro es el de implementar un “Cargo por congestión: bienvenido, pero si entras en carro, pagas”, tal y como lo propuso Mauricio Fernández, para que quienes visiten ese municipio y disfruten sus beneficios, paguen por eso.

Que quienes nos visiten todos los días, usen nuestros parques, nuestras banquetas, nuestro alumbrado público, nuestros semáforos, quienes reciban atención y apoyo de nuestra policía, realicen una aportación que le permita a San Pedro seguir mejorando esos servicios. ¿El planteamiento es polémico? Sí, es polémico para México, pero es algo absolutamente normal en ciudades de países de primer mundo”, expone Susarrey en la publicación.

"En San Pedro, esto puede realizarse y esto sería el equivalente a nuestro 'City Tax', medida para reducir el tráfico e incrementar los ingresos que se requieren para dar mejores servicios a los ciudadanos", agrega.

Susarrey aclara que su libro "no es para ganar votos", sino para renovar y replicar una visión exitosa de ciudad, para dejar un testimonio y una guía del buen gobierno”.

Les pidió a los ciudadanos nunca dejar de involucrarse en lo público y querer al país.

"Nunca olvides que lo mejor para México está por venir, y ese algo empieza por este pequeño pedazo de tierra… la historia de las 132 mil personas que lograron el cambio en la vida de 130 millones está a punto de iniciar”, afirma.

FARAH LO RESPALDA

El alcalde sampetrino Mauricio Farah asistió a la presentación y respaldó el libro porque, dijo, son proyectos en los que un equipo ha trabajado "y arrastrado el lápiz durante muchos años”, congruentes con la visión trazada por Mauricio Fernández.

"Y con ello consolidar un modelo único en México, que pueda ser replicado en otras partes del país y tener un México más justo y más seguro, como lo merecen millones de personas que habitan en este gran país; eso es lo que busca el modelo San Pedro”, dice Farah Giacomán en una pequeña aportación en el libro.

ACUDEN CANALES, POLICARPO Y LORENA

Además de diversas personalidades, a la presentación del libro acudieron el exgobernador panista Fernando Canales Clariond y el dirigente estatal del PAN, Policarpo Flores, además de la diputada local priista Lorena de la Garza.

Canales Clariond reflexionó sobre la importancia de la participación ciudadana para erradicar el abstencionismo y erradicar a los malos gobernantes.

Policarpo Flores destacó la labor de Susarrey y su compromiso con el quehacer público.