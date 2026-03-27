Presenta Santa María Goretti actividades de Semana Santa

El Viernes Santo se llevará a cabo el Viacrucis, que contempla un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros por diversas colonias del sector

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La parroquia Santa María Goretti presentó el programa de actividades de Semana Santa, destacando la realización de su tradicional Viacrucis, que este año llega a su 62 aniversario y recorrerá diversas colonias con la participación de la comunidad.

Durante la rueda de prensa, el párroco Marcos Montealvo señaló que estas fechas representan el momento más importante para la fe católica, por lo que hizo un llamado a vivir estos días como un espacio de reflexión y oración

“Yo les quiero invitar a que este tiempo lo vivamos verdaderamente con fe y que no nos quedemos solamente en el en un aspecto, es decir, ver la el viacrucis o la crucifixión, sino poder llegar a la resurrección”.

Las actividades iniciarán con el Viernes de Dolores, con una procesión desde la Plaza del Ferrocarril, seguida del Domingo de Ramos con la bendición de palmas y misa.

A lo largo de la semana se desarrollarán Pascuas infantiles y juveniles, mientras que el Jueves Santo incluirá la misa del lavatorio de pies, la representación de la Última Cena y la escenificación de la aprehensión de Jesús.

El Viernes Santo se llevará a cabo el Viacrucis, que contempla un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros por las colonias Garza Nieto, Bellavista e Industrial, con 14 estaciones representadas en distintos domicilios y una duración cercana a cuatro horas, para culminar con la crucifixión en la Plaza del Ferrocarril.

“El recorrido son cuatro horas, son cinco kilómetros, la cruz pesa un poco más de 100 kilos y es un un esfuerzo que es un conjunto tanto de lo espiritual como de lo físico para poder cumplir con el objetivo y el propósito y sobre todo la finalidad que es transmitir el mensaje de amor.”

Las celebraciones concluirán el Sábado Santo con la Vigilia Pascual, donde se conmemora la resurrección de Cristo.

Los organizadores invitaron a las familias a participar en estas actividades, resaltando el esfuerzo comunitario que durante meses se prepara para llevar a cabo las representaciones.