Presenta San Pedro el programa 'Cascoff', para prevenir robos

Con el firme objetivo de reducir los índices de robo y fortalecer la seguridad en el sector comercial, el Municipio de San Pedro Garza García presentó oficialmente el programa "Cascoff".
Esta iniciativa establece como medida preventiva que todos los repartidores de plataformas digitales y servicios de entrega se retiren el casco antes de ingresar a los establecimientos.
El alcalde Mauricio Farah explicó que el eje central del proyecto es eliminar el anonimato, un factor que suele ser aprovechado por la delincuencia para cometer ilícitos.
Al formalizar esta norma, el Municipio brinda un respaldo institucional a los locatarios, permitiéndoles solicitar el retiro del equipo de protección sin que esto genere confrontaciones directas.
“La idea es pedirles a todos los establecimientos de comida, sobre todo restaurantes... que al ingresar al establecimiento, no cuenten con el uso del casco o algo que esté cubriendo el rostro”, puntualizó el edil sampetrino.