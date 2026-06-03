Presenta San Pedro calendario de actividades mundialistas

Esta iniciativa busca transformar al municipio en uno de los epicentros culturales, recreativos y turísticos más importantes del torneo
A solo nueve días del pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah Giacomán, presentó de manera oficial el calendario del Distrito Mundialista San Pedro.
Esta iniciativa busca transformar al municipio en uno de los epicentros culturales, recreativos y turísticos más importantes del torneo, ofreciendo una robusta agenda que combina eventos gratuitos y experiencias especiales.
El proyecto tiene como ejes principales fortalecer la convivencia familiar, impulsar la economía local y consolidar a San Pedro como un referente de seguridad, hospitalidad e innovación urbana tanto para los habitantes de la entidad como para los visitantes nacionales e internacionales.
“Para nosotros en esta época mundialista lo más importante es la seguridad, en la cual hemos trabajado muchísimo, tanto con la FIFA como con los tres órdenes de gobierno, para recibir a mucha gente y que sea un espacio seguro”, enfatizó el Alcalde Farah Giacomán.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Alcalde, Juan Pablo Castuera, detalló que la oferta de actividades está meticulosamente diseñada tanto para el turismo como para los vecinos sampetrinos que buscan aprovechar la temporada de verano.
A continuación, se destacan los eventos principales que formarán parte de este Distrito Mundialista:
Con el fin de asegurar traslados fluidos y mitigar el impacto vial en las zonas de mayor afluencia, el Municipio anunció la puesta en marcha del Circuito Mundialista. Este sistema de transporte totalmente gratuito conectará los principales puntos de interés y las distintas sedes de las actividades dentro de la zona de Valle Oriente.
Con esta estrategia, San Pedro Garza García se declara listo para vivir la máxima fiesta del fútbol global, apostando por el espacio público como el punto clave de celebración comunitaria.