Presenta San Pedro calendario de actividades mundialistas

Por: Carlos Nava 02 Junio 2026, 16:09 Compartir

Esta iniciativa busca transformar al municipio en uno de los epicentros culturales, recreativos y turísticos más importantes del torneo

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A solo nueve días del pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah Giacomán, presentó de manera oficial el calendario del Distrito Mundialista San Pedro. Esta iniciativa busca transformar al municipio en uno de los epicentros culturales, recreativos y turísticos más importantes del torneo, ofreciendo una robusta agenda que combina eventos gratuitos y experiencias especiales. El proyecto tiene como ejes principales fortalecer la convivencia familiar, impulsar la economía local y consolidar a San Pedro como un referente de seguridad, hospitalidad e innovación urbana tanto para los habitantes de la entidad como para los visitantes nacionales e internacionales. “Para nosotros en esta época mundialista lo más importante es la seguridad, en la cual hemos trabajado muchísimo, tanto con la FIFA como con los tres órdenes de gobierno, para recibir a mucha gente y que sea un espacio seguro”, enfatizó el Alcalde Farah Giacomán.

Una agenda para todos: Cultura, deporte y gastronomía

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Alcalde, Juan Pablo Castuera, detalló que la oferta de actividades está meticulosamente diseñada tanto para el turismo como para los vecinos sampetrinos que buscan aprovechar la temporada de verano.

A continuación, se destacan los eventos principales que formarán parte de este Distrito Mundialista:

Eventos masivos y festivales

City Fest (11 de junio al 5 de julio): Se llevará a cabo en un jardin ubicado en la zona Valle Oriente. Contará con juegos mecánicos, música en vivo, gastronomía, cultura y dinámicas familiares.

Festival Clouthier (13 y 27 de junio): El Parque Clouthier albergará este festival que incluirá un mercado de emprendedores, espectáculos y recreación familiar.

San Pedro de Pinta: El tradicional paseo dominical continuará operando de manera regular durante todo el periodo mundialista, sumando actividades temáticas de cultura y deporte.

Exposiciones y experiencias futbolísticas

Experiencia Álbum (4 al 7 de junio): Con sede en el Parque Rufino Tamayo y de entrada gratuita, será el punto de encuentro ideal para que los aficionados intercambien estampas del álbum oficial y participen en dinámicas relacionadas.

Estampas Monumentales (7 de junio al 7 de julio): Una exhibición a gran escala ubicada en la Rotonda de Calzada del Valle.

San Pedro Icónico (6 de junio al 20 de julio): Muestra en el Parque Rufino Tamayo de balones intervenidos por artistas locales, inspirados en la identidad y belleza del municipio.

Colección Épica Mundialista (11 de junio al 20 de julio): Instalada en una plaza comercial, esta exhibición de acceso gratuito (con cupo controlado) reunirá piezas históricas y artículos utilizados por leyendas del fútbol mundial.

Encuentro Mundial de Experiencias (11 al 29 de junio): Espacio interactivo para aficionados y familias dentro de una conocida plaza comercial ubicada en San Agustín.

Movilidad garantizada El Circuito Mundialista

Con el fin de asegurar traslados fluidos y mitigar el impacto vial en las zonas de mayor afluencia, el Municipio anunció la puesta en marcha del Circuito Mundialista. Este sistema de transporte totalmente gratuito conectará los principales puntos de interés y las distintas sedes de las actividades dentro de la zona de Valle Oriente.

Con esta estrategia, San Pedro Garza García se declara listo para vivir la máxima fiesta del fútbol global, apostando por el espacio público como el punto clave de celebración comunitaria.