Presenta Samuel 'Ponte Nuevo Para el Mundial' en Feria del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey, el gobernador del estado, Samuel García, presentó la ponencia “Ponte Nuevo para recibir el Mundial” en el Salón Nestlé de Cintermex, donde hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para generar un cambio cultural de cara a la Copa Mundial de 2026.

Durante su exposición, el mandatario estatal comparó la oportunidad de Monterrey con el caso de Barcelona, España, que en 1992, tras ser sede de las Olimpiadas, pasó de ser una urbe industrial a una metrópoli turística.

"Hoy aprovecho esta Feria para pedirle a la población un cambio cultural, que así como en Barcelona todo el mundo se puso el chip, Monterrey va a ser la mejor sede de México," afirmó García Sepúlveda.

El gobernador destacó la ventaja geográfica de la ciudad para atraer visitantes, señalando que Houston y Dallas, también sedes, están a solo seis horas de distancia, lo que permitirá a los turistas trasladarse en automóvil a Nuevo León.

El titular del Ejecutivo estatal explicó que la campaña busca cambiar hábitos de la población, usando este mega torneo como detonante para ello.

"Estamos construyendo canchas y parques para que haya más ejercicio y menos tablets con los niños. Estamos haciendo corredores verdes y tres nuevos parques con ciclovías," precisó.

Reconoce Samuel García a la Feria Internacional del Libro Monterrey

Previo a su ponencia, el gobernador felicitó a los organizadores de la FILMTY por alcanzar un récord de asistencia este año, superando los 300 mil asistentes.

Por su parte, el director de la FILMTY, Henoc de Santiago, agradeció el apoyo del gobierno del estado por las facilidades brindadas para fomentar la lectura y enriquecer la oferta cultural.