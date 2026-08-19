Presenta Samuel García nuevo sistema penitenciario de Nuevo León

Afirmó que se les brindan las garantías a todos los reclusos, quienes cuentan con un empleo remunerado, cuyo salario se les deposita a sus respectivas familias

El gobernador Samuel García presentó este martes el Nuevo Sistema Penitenciario del Estado de Nuevo León con el objetivo de impulsar estrategias de prevención del delito y de la violencia, donde recalcó que el Estado cuenta con el control absoluto sobre los centros penitenciarios.

El mandatario estatal aseguró que no hay “autogobierno” en los penales debido a que la operación de los Ceresos está completamente controlada por la autoridad.

“Hoy todos los Ceresos de Nuevo León tienen perímetro de llamadas y hay cero extorsiones desde los penales de Nuevo León y nadie lo hemos dicho. Para todo mundo la extorsión crece, la extorsión está descontrolada y nadie en Nuevo León nos hemos dado la tarea de decir, Nuevo León aporta cero llamadas de extorsión porque aquí sí hay autocontrol y en nuestros penales no se permiten celulares, ni señal y si la hubiera que se nos mete un celular hay inhibidores, algo tan sencillo como es poner inhibidores que en otros penales de México no existen”, expresó.

Afirmó que se les brindan las garantías a todos los reclusos, quienes cuentan con un empleo remunerado, cuyo salario se les deposita a sus respectivas familias.

“Hoy hay control total, cocina, comida, iglesia católica, iglesia cristiana, adventista, hasta canchas de fútbol pusimos. Hoy los reos no tienen los tormentos que tenían antes, que si eran de un grupo o de otro los torturaban. Hoy hay mucho más control. Se les dan sus garantías, se les da empleo, su empleo remunerado, se le deposita a las familias, entonces, hay mucho que presumirle a México desde el punto de vista de los penales”, refirió.

Desde el segundo año de su gobierno, en el que se concede la operación total de los centros penitenciarios bajo el mando total de La Nueva Fuerza Civil, se ha conseguido un orden absoluto en los penales.

Durante la sesión, el titular de la nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, dio a conocer los resultados en materia de seguridad en la entidad, en donde destacó la incidencia a la baja en los delitos de alto impacto como feminicidios, homicidios y secuestro, entre otros.

Entre las principales funciones de la Comisión de Seguridad y Justicia del CONL se encuentran promover acciones para prevenir delitos y violencia, fortalecer las instituciones y la inteligencia policial, evaluar el funcionamiento de los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como supervisar los recursos públicos destinados a seguridad.