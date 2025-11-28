Presenta Samuel en la Mañanera obras planeadas para el Mundial

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó los avances de 34 obras públicas, de las cuales diez forman el “top 10” que el estado planea entregar antes del Mundial 2026.
Según el mandatario, todos los proyectos serán un legado permanente y no un gasto temporal por la justa deportiva.
Los 10 megaproyectos que Nuevo León tendrá listos para el Mundial 2026
El gobernador Samuel García resaltó la disminución de homicidios en Nuevo León en el presente 2025.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal afirmó que este tipo de delitos se redujeron hasta un 81% con apoyo del Gobierno Federal.
Destaca reducción de homicidios
Al mencionar las obras en las que se invirtieron para la llegada del Mundial 2026 a la entidad, el gobernador mencionó que unp de los proyectos en los que se han invertido es la nueva Fuerza Civil con un cuartel general, 7,000 policías, divisiones nuevas, adquisición de unidades áreas como helicópteros, black mambas, además de 1,200 patrullas y nuevos destacamentos.
"Hemos blindado todo el Estado con destacamentos, con 10 helicópteros, vamos a tener dos Black Hawk listos. tenemos la división blindada, patrullas, nueva división carretera. [...] En seguridad nos ha ido muy bien presidenta, gracias por todo el apoyo. Nuevo León redujo 81% los delitos este 2025. Estamos listos y tenemos a Nuevo León blindado, para que haya paz y mucha tranquilidad en el Mundial" exclamó García Sepúlveda.