Presenta Samuel en la Mañanera obras planeadas para el Mundial

El gobernador Samuel García se presentó en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar también de la reducción de homicidios en la entidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó los avances de 34 obras públicas, de las cuales diez forman el “top 10” que el estado planea entregar antes del Mundial 2026.

Según el mandatario, todos los proyectos serán un legado permanente y no un gasto temporal por la justa deportiva.

Los 10 megaproyectos que Nuevo León tendrá listos para el Mundial 2026

El gobernador Samuel García resaltó la disminución de homicidios en Nuevo León en el presente 2025.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal afirmó que este tipo de delitos se redujeron hasta un 81% con apoyo del Gobierno Federal.

Destaca reducción de homicidios

Al mencionar las obras en las que se invirtieron para la llegada del Mundial 2026 a la entidad, el gobernador mencionó que unp de los proyectos en los que se han invertido es la nueva Fuerza Civil con un cuartel general, 7,000 policías, divisiones nuevas, adquisición de unidades áreas como helicópteros, black mambas, además de 1,200 patrullas y nuevos destacamentos.