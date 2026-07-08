Presenta Raúl Cantú el 'Dragón Táctico' nuevo vehículo policial

El automotor cuenta con una torreta giratoria de 360 grados, blindaje de alta resistencia contra impactos de armas largas, entre otras capacidades tácticas

Como parte del fortalecimiento del esquema de seguridad local, el alcalde Raúl Cantú de la Garza presentó la nueva División Táctica Municipal. Esta unidad especializada tiene como objetivo primordial reforzar la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad y Vialidad para responder con mayor eficacia ante situaciones de alto riesgo en la demarcación.

El anuncio central de esta nueva etapa operativa es la incorporación del “Dragón Táctico”, un vehículo blindado de alta tecnología diseñado específicamente para intervenciones complejas.

El automotor cuenta con una torreta giratoria de 360 grados, blindaje de alta resistencia contra impactos de armas largas, sistema de videovigilancia interna y externa, cámara infrarroja, sirenas, estrobos y equipamiento tecnológico de punta para operaciones especiales. Asimismo, se integraron tres nuevas patrullas para ampliar la cobertura, vigilancia y capacidad de reacción en las distintas colonias del municipio.

Durante el evento de presentación, realizado en las instalaciones del C4 local, el mandatario estatal destacó que la seguridad ha sido el eje prioritario de su administración, consolidando una estrategia integral basada en infraestructura, equipamiento y dignificación policial.