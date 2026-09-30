Presenta Mónica Oyervides mejoras de seguridad en Juárez

La alcaldesa destacó que los homicidios han tenido una reducción del 80%, se han brindado 35 nuevas unidades, dos nuevas delegaciones y se fortaleció el C4

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Orden y corazón, ese es el legado que Mónica Oyervides, alcaldesa de Juárez, designó a su segundo informe de gobierno, en el cual resaltó los trabajos realizados en el municipio, destacando los ámbitos de seguridad, educación, ciudad, mujeres, economía y DIF.

Bastante feliz y orgullosa de los logros que hemos tenido como administración, como equipo, como gabinete, como cabildo; la verdad es que, pues, ahorita lo dijimos todo. Hemos seguido el centro de relaciones de las familias del municipio de Juárez, seguimos en la comunidad, seguimos apostándole por salvar el servicio social”.

En materia de seguridad, se destacó que los homicidios han tenido una reducción del 80%, se han brindado 35 nuevas unidades, 2 nuevas delegaciones, se fortaleció el C4 y se creó una nueva sala de atención ciudadana.

En la ciudad, el legado continúa con la creación de ocho nuevos espacios de parque, nuevas unidades de atención médica, 32 nuevos camiones de basura, 1600 intervenciones de limpieza, 120 mil luminarias reparadas, un nuevo centro de bienestar animal y más de 5550 árboles plantados.

La educación también es pilar para Juárez, convirtiéndose en el único municipio en dar uniformes, entregando 300 mil en dos años.

“Lo primero que tienes que hacer fue poner orden, orden, finanzas, orden, la seguridad, orden, los espacios públicos y en ese sentido también seguir regresándoles la esperanza a los ciudadanos del municipio de Juárez, de que se pueda tener un mejor municipio”.

“También seguimos con la entrega de uniformes; a estas órdenes, ya están por terminar y también planeando ya la entrega de los uniformes del siguiente ciclo escolar”.

Se destacó que a Juárez también llegó la inversión extranjera, teniendo una derrama de hasta 285 millones de pesos; sin embargo, también los ciudadanos cuentan con una mejor economía al contar con la tarjeta de descuentos “Esto es Juárez”.

Los logros que hemos tenido como administración este año. Si son bastantes, hemos buscado también resumir a la medida de lo posible muchas cosas, pero, por ejemplo, siempre ha hecho de también poder institucionalizar la seguridad de los voluntarios del municipio un gran logro; de verdad hemos podido también acercar a la ciudadanía, que participe y se comprometa y se sume también.”

Finalmente, la alcaldesa resaltó el nuevo legado de Juárez, que pasó de ser uno de los municipios peor calificados a contar con una calificación de 8.0.

El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, también reconoció este avance y todos los logros alcanzados durante este segundo año.

Están logrando cosas que nunca se han visto en Juárez; ya es Villa Juárez, es ciudad Benito Juárez. Están teniendo pavimentación nunca vista, carreteras; tan solo del Estado al corredor Guadalupe Juárez Cadereyta han llegado alrededor de 900 camiones nuevos desde Juárez.