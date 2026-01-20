Presenta MC agenda mínima para nuevo periodo legislativo

Diputados locales indicaron que se enfocarán en 10 reformas constitucionales y modificaciones a leyes específicas que podrían concretarse durante este periodo

La bancada local de Movimiento Ciudadano presentó su agenda mínima para el nuevo periodo del segundo año legislativo, en donde destacaron reformas a la paridad, medio ambiente, movilidad y cambios para aliviar el rezago en el Congreso local.

Agenda legislativa de Movimiento Ciudadano en el Congreso local

En entrevista, los diputados locales indicaron que se enfocarán en 10 reformas constitucionales y modificaciones a leyes específicas, las cuales aseguraron podrían concretarse durante este periodo en consenso con los demás grupos legislativos.

Compromisos legislativos para el nuevo periodo

“Esta agenda no es una lista de buenos deseos, es un compromiso político y legislativo para avanzar en temas que no pueden seguirse postergando. La agenda mínima contempla 10 reformas constitucionales y ocho reformas a diversas leyes, lo que refleja la profundidad de los cambios que queremos impulsar. Además, estamos planeando 16 nuevas leyes, algunas ya presentadas y otras que estarán ingresándose en las próximas semanas”, dijo la diputada coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes.

Reformas constitucionales planteadas por la bancada

Las reformas constitucionales planteadas incluyen la armonización de la Constitución local con la Federal, establecer la paridad total en órganos de gobierno, organismos autónomos y municipios, garantizar candidaturas libres de violencia política de género y contemplar el derecho a la lactancia.

Asimismo, se propone reducir la edad mínima para candidaturas a diputaciones, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas y la gubernatura.

Impulso a la participación de las juventudes

“Como presidenta de la Comisión de Juventud, seguiremos impulsando los temas de juventud, democracia y rendición de cuentas. También estaremos proponiendo reducir la edad mínima para acceder a cargos como diputaciones, alcaldías, regidurías, sindicaturas y la gubernatura. Queremos abrirle paso a las juventudes y reconocer su derecho a participar plenamente en la vida pública”, mencionó la diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González.

Otros temas incluidos en la agenda

Asimismo, la bancada abordó propuestas sobre la revocación de mandato a alcaldes y diputados locales, la nulidad electoral por violencia política de género, la regulación de la inteligencia artificial y la inclusión de la rehabilitación de sentenciados dentro del sistema penitenciario.