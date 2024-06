Presenta Mariana videos de agresiones contra colaboradores

La excandidata de MC a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, denunció que tres de sus colaboradores fueron agredidos físicamente antes y después de las elecciones del 2 de junio.

Los primeros dos casos, denunció, ocurrieron el 25 de mayo, y el más reciente el 7 de junio.

En conferencia de prensa, Rodríguez atribuyó las agresiones a su oponente del PRI, PAN y PRD, Adrián de la Garza a quien responsabilizó de le ocurrió y le siga ocurriendo a su equipo.

Dijo que estos hechos se suma a las 23 anomalías que ha presentado como causales para anular la elección de Monterrey.

“Me encantaría decirles que el número 23 (de anomalías) es estable y no se va a mover, pero me gustaría decirles que mientras estamos aquí están sucediendo más atrocidades del PRI y de Adrián de la Garza que siguen amedrentando a mi equipo y a mis colaboradores”, dijo Rodríguez.

Las personas agredidas son el profesor Mario Leal, el expanista, Miguel Ángel García Domínguez y el colaborador Carlos Serna a quienes, según Rodríguez, se les advirtió que “dejaran de operar”.

En la conferencia, la emecista presentó dos videos donde se observan claramente las agresiones ocurridas el 25 de mayo; una ocurrió en la avenida Leones.

En ambos casos, los agresores van encapuchados y golpean con macanas y cascos de motociclistas.

El primer agredido fue Leal quien es papá de una integrante de la planilla de Mariana Rodríguez.

El segundo caso documentado en video es el de García quien fue golpeado por hombres a bordo de una motocicleta.

"Quiero decirles que hago responsable a Adrián de la Garza y a la Fiscalía por todos los agresiones y fechorías que mi equipo reciban los próximos días porque ya lo están haciendo desde las primeras horas del día de hoy.

"Nadie, absolutamente nadie merece ser golpeado y maltratado de esta forma y mucho menos por buscar lo que en el fondo todas y todos queremos que es un mejor futuro", lamentó Rodríguez.

El tercer caso es el de Carlos Serna quien tenía moretones en los ojos porque su agresión ocurrió el 7 de junio.

"Esto es un crimen de la vieja política y no puede quedar impune, quiero invitar a quienes sufrieron de este u otro tipo de violencia, a quienes sacaron de la fila o no les permitieron votar a que me manden el mensaje y sus pruebas y que me cuenten lo que vivieron.

"Y envíen las pruebas para que las autoridades correspondientes puedan ver lo que Monterrey tuvo que vivir el día de las elecciones y sobre todo quiero invitar a las y los ciudadanos a mantenerse atentos y a informarse de todas las pruebas que ya presentamos ante las autoridades y que durante los próximos días estaremos presentando ante los medios de comunicación", agregó Rodríguez.

Comentarios