Presenta MARCO exposición de la colección Hirmas sobre el cuerpo

La muestra reúne 70 obras de 46 artistas y dos colectivos, con trabajos que exploran el cuerpo, el performance y la resistencia

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) presentará la exposición “Cuerpo, performance y acción: obras de la colección Hirmas”, una muestra que reúne trabajos de artistas nacionales e internacionales que utilizan el cuerpo como parte central de sus propuestas.

Dicha exposición reúne obras realizadas durante seis décadas, desde los años sesenta hasta la actualidad, en las que se aborda el cuerpo desde distintas perspectivas, entre ellas la política, social y artística.

“Nos ha tomado en la colección 20 años, más o menos reunir este cuerpo de obra, no fue tan intencional, o sea, el verla junta realmente a mí me provoca sorpresa porque mucha de esta obra, como ustedes pueden ver, tiene un componente prácticamente editorial…” mencionó el coleccionista al inicio de la exposición.

La muestra plantea cómo el performance y las acciones artísticas han servido como formas de expresión y resistencia ante distintas formas de control y represión.

“Podemos comprobar que el ser humano en cualquier momento, desde la antigüedad hasta nuestra época moderna, puede a través del cuerpo tener expresiones muy potentes y sólidas y eso es lo que creo que refleja una en gran medida la exposición…” afirmó Hirmas.

Obras de seis décadas integran la colección Hirmas

Esta será la primera vez que se presenta una exposición pública integrada completamente por obras de la colección privada Hirmas, iniciada hace más de 20 años por el coleccionista Boris Hirmas, cuyo acervo ha llegado a recintos como el Museo Reina Sofía, la Bienal de Venecia, el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno.

El recorrido incluye fotografías, videos y obras que surgieron de las propias intervenciones.

Entre los artistas que forman parte de la exposición se encuentran Yves Klein, Marina Abramović, Ana Mendieta, Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler, Paul McCarthy, Judy Chicago, Robert Longo, Teresa Margolles y Santiago Sierra.

También se incluyen trabajos de artistas de nuevas generaciones como Carlos Martiel, Enrique López Llamas y Diego Vega Solorza, además de los colectivos Tercerunquinto y SUPERFLEX.

En total, la muestra está integrada por 70 obras de 46 artistas y dos colectivos, que incluyen fotografía, video y pintura.

Fechas y horarios para visitar la exposición en MARCO

La exposición estará ubicada en la Sala 5, en la planta baja de MARCO, y abrirá sus puertas al público este sábado 7 de noviembre, donde permanecerá hasta el 4 de abril de 2027.

El museo abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, mientras que los miércoles cuenta con horario extendido hasta las 20:00 horas. La entrada general tiene un costo de 150 pesos y los domingos el acceso es gratuito para todo el público.