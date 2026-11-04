Presenta Línea 6 continuidad operativa de 22 kilómetros de vía

El monorriel de la Línea 6 del Metro llegó por primera vez hasta la estación Centro de Apodaca como parte de las pruebas de recorrido

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Por primera vez, el monorriel de la Línea 6 del Metro llegó hasta la estación Centro de Apodaca como parte de las pruebas de recorrido encabezadas por el gobernador Samuel García Sepúlveda y el director de Metrorrey, Abraham Vargas Molina.

Durante la supervisión técnica, la unidad avanzó desde el Patio Talleres y Cocheras en San Nicolás hasta la zona céntrica de Apodaca. Con este avance, el sistema ya cuenta con una continuidad operativa de 22 kilómetros de vía desde la estación Torre Rise.

"Realizamos un recorrido con el tren desde Patio Talleres hasta aquí, la estación Apodaca. Por primera vez utilizamos la rampa de salida hacia el nororiente y estamos utilizando tanto la vía A como la vía B para arribar a la estación. En total, desde Torre Rise hasta Apodaca son aproximadamente 22 kilómetros", explicó Abraham Vargas.

El titular de Metrorrey destacó que el recorrido permite evaluar de forma anticipada la infraestructura y acelerar los trabajos electromecánicos con dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

"Se corroboró la geometría de la vía, la interfaz entre el tren y las trabes; se han hecho algunas correcciones en puntas o en el ajuste de intercambiadores, nada fuera de lo normal, lo cual nos permite anticiparnos a la próxima puesta en operación", detalló el funcionario, que sería hasta el próximo año.

Además, añadió: "Esto nos permite ya también acelerar los trabajos de la electromecánica desde Patio Talleres hacia rumbo al aeropuerto".

En cuanto a la infraestructura global, el viaducto principal registra un avance superior al 95%, restando únicamente la colocación de trabes en el tramo comprendido entre la avenida Gonzalitos y la avenida Pablo González Garza, así como los remates del viaducto hacia el aeropuerto.

Por su parte, las 21 estaciones proyectadas para esta línea mantienen un avance general cercano al 70%, aunque con diferentes etapas de montaje estructural según el frente de obra.

"En algunas ya nos encontramos trabajando a nivel cubierta con la membrana colocada, en otras nos encontramos a nivel andén, pero ya próximos a instalar fachadas y estructura de cubierta", precisó Vargas.

Respecto a la llegada de los trenes, las autoridades confirmaron la llegada progresiva de la flota que operará el sistema. A la fecha se cuenta con seis trenes en la entidad, un séptimo próximo a desembarcar en puerto, mientras que el octavo y el noveno continúan en proceso de fabricación.

Durante el informe de supervisión, se resaltó el trabajo coordinado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la liberación de interferencias operativas.

CFE concluyó los trabajos de desvío de líneas de alta y media tensión sobre el trazado del viaducto de las estaciones, y actualmente se avanza en las obras inducidas de telecomunicaciones, ductos y en los accesos peatonales con escaleras.

En materia energética, se continúa con la interconexión de las subestaciones de uso particular de las Líneas 4 y 6. La subestación eléctrica alimentadora ubicada en la zona de la Y Griega y sus obras de conexión se encuentran prácticamente terminadas y en etapa de cierre de contrato, mientras que las obras correspondientes al área de Talleres registran un avance estimado del 75%.

La meta oficial, de acuerdo con lo informado por Metrorrey, es que el sistema preste servicio público de pasajeros antes de que concluya la presente administración estatal.