Presenta historiador Óscar Tamez su libro en el Museo de Historia

“Cristeros, Masones y Socialistas” busca ofrecer otra visión de la Guerra Cristera y revisar el papel que tuvieron los distintos grupos políticos e ideológicos

En el marco de la conmemoración de los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, fue presentado el libro “Cristeros, Masones y Socialistas: Una visión del conflicto”, del historiador Óscar Tamez Rodríguez.

La presentación se realizó este jueves en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana, donde el autor compartió con los asistentes parte de la investigación que dio origen a esta obra.

El historiador señaló que su intención es ofrecer una visión diferente sobre la Guerra Cristera y revisar el papel que tuvieron los distintos grupos políticos e ideológicos involucrados.

“No fue el Estado mexicano, fue el gobierno mexicano”, explicó Tamez Rodríguez.

El autor destacó que para desarrollar el libro recurrió a distintas fuentes documentales y hemerográficas, con el objetivo de aportar nuevos elementos al análisis de este episodio de la historia de México.

Señaló que la investigación le tomó alrededor de ocho meses y que busca que los lectores conozcan una perspectiva distinta sobre el conflicto, sin limitarse a las interpretaciones tradicionales.

La presentación se realizó precisamente durante el año en que se cumplen 100 años del inicio de la Guerra Cristera, ocurrida en 1926.

Al término del evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir ejemplares y participar en la firma de libros por parte del historiador.