Presenta Félix Arratia plan para el Parque Charco Azul

El proyecto busca rescatar este espacio que, tras años de ser utilizado como basurero, se perfila para ser uno de los principales atractivos del estado

Con el objetivo de transformar a Juárez en un destino estratégico para el turismo de naturaleza, el alcalde, Félix Arratia, inició oficialmente el Plan de Intervención del Parque Ecológico Charco Azul.

El proyecto busca rescatar este pulmón natural que, tras años de ser utilizado como vertedero de basura, se perfila para ser uno de los principales atractivos del área metropolitana.

Acompañado por el secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano Caballero, y la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides Acosta, el edil destacó que esta obra representa un compromiso histórico con el patrimonio ecológico de la ciudad.

"Juárez es un municipio que lo tiene todo: montañas, agua y riqueza natural. Durante años este lugar sufrió un fuerte deterioro; hoy trabajamos por el presente y el futuro, rescatando lo que por décadas se ignoró", afirmó Arratia Cruz.

Un proyecto de infraestructura sostenible

La intervención, que se estima concluirá en un plazo de 80 días, destaca por el uso de materiales locales para minimizar el impacto ambiental. Entre las novedades arquitectónicas y recreativas destacan:

Puente Atirantado: Un nuevo icono visual que fortalecerá la experiencia de los visitantes.

Aula Verde: Espacio dedicado exclusivamente a la educación ambiental.

Infraestructura rústica: Construcción de 1,200 metros cuadrados de piso empedrado, senderos ecológicos, áreas de picnic y juegos infantiles.

Servicios: Caseta de acceso, arco de identidad, puntos estratégicos para fotografía y estacionamiento.

Educación y responsabilidad ciudadana

Durante el evento, se realizó un acto simbólico de justicia ambiental con la liberación de un Caracara, ave rapaz rescatada del cautiverio por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. El ejemplar, de aproximadamente un año de edad, encontrará en Charco Azul un refugio seguro para su readaptación.

El alcalde hizo un llamado enérgico a la corresponsabilidad, exhortando a los ciudadanos a visitar el parque de manera responsable para evitar que vuelva a convertirse en un tiradero de residuos. "Su conservación está en manos de todas y todos", señaló.

Respaldo estatal

Por su parte, Raúl Lozano Caballero, titular de Medio Ambiente en el estado, celebró la iniciativa y reiteró el apoyo del Gobierno de Nuevo León para impulsar la agenda verde en Juárez, reconociendo que el municipio padecía un rezago de más de 20 años en materia de espacios públicos de calidad.

Con esta obra, la administración de Félix Arratia marca un precedente en la política local, demostrando que el desarrollo urbano y la conservación de la biodiversidad pueden coexistir para generar orgullo e identidad entre los juarenses.