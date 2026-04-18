Presenta Félix Arratia agenda de inclusión con nuevos avances

El funcionario planteó coordinación con el Consejo para impulsar mejoras en las condiciones de vida, además de dar seguimiento al Instituto de Discapacidad.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, encabezó la 49 Sesión Ordinaria del Consejo para Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, donde se analizaron avances, retos y propuestas para fortalecer el marco legal y ampliar las oportunidades para este sector.

Ante representantes de organizaciones de la sociedad civil, dependencias estatales y personas consejeras con discapacidad, el funcionario destacó la importancia de construir una agenda legislativa que garantice la igualdad de oportunidades, el acceso efectivo a la educación y mejores condiciones de vida.

¿Qué se busca con la agenda legislativa?

Durante la sesión, Arratia Cruz subrayó que la suma de esfuerzos entre autoridades y ciudadanía permite generar soluciones más completas y avanzar hacia una cultura de inclusión que tenga impacto directo en la vida cotidiana.

"La suma de esfuerzos, experiencias y perspectivas nos permite construir soluciones más completas, fortalecer lo que ya estamos haciendo y avanzar hacia una cultura de inclusión que se refleje en la vida diaria de nuestra sociedad. Cuentan con todo nuestro respaldo y vamos a seguir trabajando juntos para consolidar un Nuevo León más accesible e incluyente"

El secretario explicó que uno de los objetivos centrales es consolidar políticas públicas sostenibles que eliminen barreras y garanticen la participación plena de las personas con discapacidad en todos los espacios.

Proyecto del Instituto de Discapacidad en NL

El funcionario informó que se dará seguimiento al proyecto de creación del Instituto de Discapacidad de Nuevo León, el cual estará enfocado en brindar atención, acompañamiento y vinculación a personas que viven con discapacidad en la entidad.

Indicó que desde el inicio de la administración estatal, encabezada por el gobernador Samuel García, se ha dado prioridad a la generación de espacios y programas dirigidos a este sector de la población.

Coordinación para fortalecer inclusión

Arratia Cruz reiteró que la Secretaría de Igualdad e Inclusión trabajará en conjunto con el Consejo para impulsar mecanismos que fortalezcan la inclusión y mejoren la calidad de vida, promoviendo el desarrollo en ámbitos como el laboral, educativo, comunitario y de participación social.

"Vamos a impulsar una política pública sostenible, con las personas con discapacidad al centro, eliminando barreras y garantizando su participación plena en todos los espacios"

Por su parte, la presidenta del Consejo, Maryangel García Ramos, reconoció la disposición del secretario y reiteró el compromiso de colaboración para dar continuidad a las propuestas en favor de este sector.

"Sabemos que contamos con su respaldo. Desde el primer momento se ha mostrado apertura para trabajar de la mano y avanzar en una agenda que permita que Nuevo León sea referente en inclusión"

Compromiso con derechos y accesibilidad

Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión se mantiene el impulso a una visión de desarrollo incluyente, con políticas orientadas a garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos en un entorno accesible, digno y con igualdad de oportunidades.