Presenta diputada Brenda Velázquez nueva ley de cultura

La diputada local de Morena, Brenda Velázquez, presentó una iniciativa de Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Nuevo León, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura desde una perspectiva de derechos humanos.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta busca eliminar barreras de acceso, fortalecer la inclusión, proteger el patrimonio cultural inmaterial y ordenar la política cultural de la entidad mediante un marco normativo integral.

Velázquez explicó que la iniciativa contempla diversos ejes, entre los que destacan el acceso equitativo a la cultura, la protección del patrimonio cultural inmaterial, el reconocimiento y fortalecimiento de los espacios culturales independientes, así como el impulso a la economía creativa y las industrias culturales, asegurando una retribución justa para las y los creadores.

“Se incluye el establecimiento de un marco para el mecenazgo cultural, con reglas claras y transparencia; y la creación del Sistema Estatal de Cultura. “La cultura no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental, que fortalece la identidad, la cohesión social y el desarrollo económico y humano de Nuevo León” dijo la diputada.

