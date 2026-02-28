Presenta Comisión Estatal de Arbitraje Médico su informe anual

De todas las inconformidades recibidas durante el año anterior por tipo de institución, el 76% fueron del sector público y el 24%, del sector privado

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) de Nuevo León rindió su Informe Anual, referente a lo conseguido durante el 2025.

Al hacer su recuento, se destacó que se recibieron 2,340 casos solicitando ayuda o asesoría, y todos se concluyeron, en tanto que se recibieron 467 inconformidades médicas y de ellas se concluyeron 452, quedando pendientes solo 15.

Y en torno a los 25 dictámenes recibidos, se concluyeron 24.

Las inconformidades recibidas por tipo de institución fueron 76% del sector público y 24% del sector privado. Y por tipo de especialidad, 85 de las solicitudes son de medicina familiar, 65 de ortopedia y traumatología y 31 de cirugía general.

El acto fue encabezado por Rosa María Díaz López, comisionada estatal de Arbitraje Médico.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, acudieron además Javier Navarro Velasco, coordinador del gabinete del buen gobierno; y Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud estatal.