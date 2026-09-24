Presenta Cívitas guía para impulsar participación ciudadana

La presentación fue en la Biblioteca Legislativa y estuvo encabezada por Juan Manuel Ramos, director y fundador de Cívitas, y la diputada Ruth Maricela Silva

Con el objetivo de ofrecer herramientas para que la población se involucre de manera más activa en los asuntos de su comunidad, el organismo regio Centro Cívitas presentó en la Cámara de Diputados el libro “No basta con vivir aquí: guía de civismo práctico para transitar de habitante a ciudadano”.

La presentación se realizó este miércoles en la Biblioteca Legislativa y estuvo encabezada por Juan Manuel Ramos, director y fundador de Centro Cívitas, y la diputada federal Ruth Maricela Silva Andraca, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ante más de 50 asistentes, entre líderes comunitarios, representantes sociales y legisladores, se planteó la importancia de que los ciudadanos conozcan sus derechos, asuman sus responsabilidades y cuenten con herramientas para participar en la atención de los problemas de sus comunidades.

Al encuentro también acudieron las diputadas por Nuevo León, la panista Annia Gómez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y la emecista Iraís Reyes.

Como parte de la actividad, Centro Cívitas entregó un ejemplar del libro a la Biblioteca Legislativa para incorporarlo a su acervo y ponerlo a disposición de legisladores, investigadores y público en general.

La organización señaló que la obra busca promover una ciudadanía informada, participativa y corresponsable, con énfasis en pasar de la reflexión a acciones concretas dentro de las comunidades.

Tras el evento, Ramos agradeció al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, el morenista Ricardo Monreal, por facilitar la presentación del libro.