Presenta AyD nuevo modelo hídrico de alta tecnología

En el marco de la Decimoquinta Reunión Conjunta “Agua y Género”, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) reafirmó su compromiso con la modernización del sistema hídrico y el empoderamiento femenino.
Durante la conferencia magistral “Soluciones Hídricas: Eficiencia e Inclusión”, el director general del organismo, Eduardo Ortegón Williamson, presentó los proyectos estratégicos que definen la gestión actual del recurso en el estado.
Tecnología contra el desperdicio
Uno de los anuncios más relevantes fue el avance del programa “Reconectando con el Agua”, una alianza estratégica entre la paraestatal, el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM), Arca Continental y Fundación FEMSA.
Con una inversión superior a los 30 millones de pesos, este proyecto utiliza tecnología de punta para detección precisa de fugas, control automatizado de presiones, monitoreo en tiempo real del sistema.
“Nos hemos enfocado en la eficiencia y en la gestión de la demanda; es decir, en aprovechar mejor el recurso disponible”, señaló Ortegón Williamson. Se estima que este esfuerzo recuperará 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a cubrir el consumo total del área metropolitana durante 2.5 días.