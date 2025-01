 Presenta Alejandra Morales solicitud de amparo contra vinculación

Arropada por mujeres emecistas de toda la República, entre las que se encontraba Mariana Rodríguez, Alejandra Morales interpuso una solicitud de amparo contra la vinculación a proceso que enfrenta por el delito de violencia política de género.

En la explanada del Poder Judicial de la Federación, previo a dar trámite al documento, reiteró los señalamientos contra el panista Zeferino Salgado, a quien acusa de orquestar la denuncia para sacarla de la contienda por San Nicolás en 2027.

“Se valieron de la excusa de violencia política de género, una lucha que todas las que estamos aquí presentes nos ha costado construir, pelearla, defenderla y lograrla.

“Me parece insultante que ahora la quieran utilizar para fabricarme un delito, todo porque el PAN y, por qué no decirlo con nombre y apellido, Zeferino Salgado tiene una gran amenaza en el 2027”, dijo.

Morales, ex candidata a la alcaldía nicolaíta y actual titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, ahora deberá esperar que su demanda de amparo sea turnada a un juzgado federal en materia penal para su análisis.

Tras salir de las instalaciones del Poder Judicial, su abogado, Héctor Mateos, se dijo confiado de que la solicitud se resuelva de manera favorable para la emecista.

“Confiamos plenamente que esto va a quedar resuelto dentro de un término prudente, común para cualquier juicio de amparo, creemos que sí dan los tiempos para este proceso antes de llegar a una sentencia”, anticipó el litigante.

Morales estuvo arropada de figuras emecistas como Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados; y Sofía Castro, secretaría de Organización del partido a nivel nacional.

Así mismo, personalidades locales también acudieron, como la diputada Sandra Pámanes; Martha Herrera, secretaría de Inclusión e Igualdad estatal; y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García.

“No me voy rendir, no me voy a amedrentar porque no estoy sola.

“Su presencia, su apoyo, y que luchen conmigo me hace sentir fuerte”, declaró Morales en agradecimiento.

El pasado 22 de enero la ex candidata a la alcaldía de San Nicolás fue vinculada a proceso por violencia política de género, derivado de declaraciones ocurridas en 2021 sobre la entonces diputada local y actual legisladora federal panista Lilia Olivares.

