Presenta Adrián estrategias para fortalecer el comercio exterior

El evento fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Económico municipal y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste

El municipio de Monterrey participó en el Foro “Cadena de Suministro Eficiente y Segura”, espacio donde se analizaron los principales retos en materia de logística, seguridad y competitividad para el sector exportador.

El evento fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Económico municipal y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE Noreste).

Durante su intervención ante empresarios de diversos sectores productivos del país, el alcalde Adrián de la Garza destacó que apoyar el crecimiento de la industria es una prioridad transversal de su administración.

El edil subrayó que la estrategia de seguridad "ESCUDO" ha sido clave para devolver la tranquilidad a la capital regiomontana, generando un entorno favorable que incentiva la inversión y la creación de empleo.

“Es sumamente importante tener este tipo de encuentros, este tipo de acciones, en donde podamos fortalecer el desarrollo económico de nuestra ciudad”, dijo el edil regio. “Sabemos que hay un gran potencial en nuestra ciudad, en nuestro estado, de industria que produce y que hace productos que son exportados (…) y que esta industria va a ofrecer trabajo y mejores condiciones de vida a quienes son contratados por estas empresas, por eso es fundamental e importante para Monterrey el poder fortalecer y poder ayudar y coadyuvar con las empresas a que sean cada vez más eficientes”, agregó.

El foro contó con la participación de figuras clave del ámbito comercial e internacional como Ildefonso Guajardo Villarreal: El exsecretario de Economía y exjefe negociador del T-MEC dictó una conferencia magistral sobre el entorno económico regional.

Representantes de la CBP como Dina Amato y Michael Garza, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., expusieron sobre cooperación internacional y procesos fronterizos seguros.

También hubo mesas de análisis enfocadas en logística, mejores prácticas operativas y fortalecimiento del intercambio comercial.Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con el sector privado y organismos internacionales para consolidar la competitividad de la región.