Presas de NL 'respiran' tras intensas lluvias

Tras las lluvias recientes en la urbe regia, la presa La Boca alcanzó este lunes un 92.27%; Cerro Prieto mantuvo sin cambios y El Cuchillo alcanzo un 53.69%

Las recientes precipitaciones provocadas por el frente frío número 1 continúan generando beneficios para los embalses de Nuevo León, favoreciendo una recuperación constante en el almacenamiento hídrico del estado.

En la presa La Boca, el volumen almacenado pasó de 31.758 Mm³ el 3 de octubre a 31.969 Mm³ el día 4, lo que representó una ganancia de 0.211 Mm³, equivalente a aproximadamente 211 millones de litros de agua en un solo día.

El embalse alcanzó este lunes un 92.27% de llenado, consolidando una tendencia al alza luego de haber iniciado el mes por debajo del 80%.

¿Cuánto recuperó la presa El Cuchillo?

Por su parte, la presa El Cuchillo registró la mayor recuperación del sistema hídrico al aumentar su almacenamiento de 594.048 Mm³ el 3 de octubre a 596.484 Mm³ el 4 de octubre.

Esta diferencia de 2.436 Mm³ se traduce en un ingreso de cerca de 2 mil 436 millones de litros de agua en un lapso de 24 horas, situando su nivel actual en 53.69% y manteniendo el avance observado desde los primeros días del mes.

¿En qué nivel se encuentran las presas de Nuevo León?

En contraste, la presa Cerro Prieto mantuvo sin cambios su almacenamiento al registrar 236.750 Mm³ en ambas fechas, manteniéndose este lunes en un 78.92% de llenado.

Con los escurrimientos continuos hacia las cuencas, las mediciones más recientes ubican los niveles actuales de las presas de la región en 92.27% para La Boca, 78.92% para Cerro Prieto, 53.69% para El Cuchillo y 41.17% para la presa León, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Niveles actuales de las presas de NL

Presa Nivel de llenado La Boca 92.27% Cerro Prieto 78.92% El Cuchillo 53.69% León 41.17%

¿Cuánta lluvia se acumuló en Nuevo León?

Entre el 1 y el 5 de octubre, la región registró considerables acumulados de lluvia. Monterrey acumuló 276.0 milímetros, seguido de Santiago con 230.0 mm, Linares con 224.0 mm y Montemorelos con 166.9 mm.

Este flujo constante de agua ha impulsado los niveles de captación de las principales presas de la entidad en cuestión de horas.

Monitorean presa Rompepicos por escurrimientos

Las recientes precipitaciones registradas en la entidad continúan generando escurrimientos y aportaciones hídricas en los distintos sistemas de captación del estado. Ante este escenario, la presa Rompepicos se mantiene bajo estrecha supervisión para regular los flujos de agua provenientes de la zona serrana.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los cauces.

Esta vigilancia coordinada en la estructura de control busca prevenir riesgos por avenidas extraordinarias y garantizar la seguridad de la población en la zona metropolitana de Monterrey conforme continúan los escurrimientos en las cuencas del estado.