Presa León comenzará a abastecer de agua al Área Metropolitana

El gobernador Samuel García, encabezó la entrega-recepción de la Presa León, integrándola oficialmente a la infraestructura hídrica del estado

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En un hecho catalogado como histórico y sin precedentes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la entrega-recepción de la Presa León, integrándola oficialmente a la infraestructura hídrica del estado como una nueva fuente estratégica para el abastecimiento del Área Metropolitana de Monterrey.

El mandatario estatal, acompañado por el director de Ingeniería de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Carlos García Salas, y el director adjunto de la institución, Juan Ignacio Barragán, abrió formalmente la válvula de distribución, con lo que el embalse comenzó a enviar sus primeros volúmenes de agua potable hacia la capital del estado.

Un sistema hídrico fortalecido tras la crisis

Durante su mensaje, García Sepúlveda contrastó la situación actual con la severa crisis hídrica vivida hace tres años. Aseguró que, gracias a las obras realizadas en cinco años de administración, Nuevo León se posiciona hoy como primer lugar nacional en cobertura de agua y en agua potable.

Actualmente, el sistema hídrico estatal se encuentra en niveles óptimos:

Presa Cerro Prieto: Llena y enviando agua.

Presa La Boca: Llena y operando.

Presa El Cuchillo: Al 62-63% de su capacidad, operando mediante dos acueductos.

Presa León: Incorporada formalmente y aportando sus primeros caudales.

A estas fuentes se suman cientos de pozos someros y profundos adicionales, obras de modulación para el control de fugas y presiones, así como nuevos tanques de almacenamiento en municipios como García.

Beneficios a la población

Ubicada estratégicamente entre los municipios de Linares y Montemorelos, la Presa León está conectada al Acueducto Linares–Monterrey, ruta por la cual el recurso hídrico es conducido hacia la Planta Potabilizadora San Roque para su posterior tratamiento y distribución metropolitana.

Aporte inicial: 1,600 litros por segundo con la presa a la mitad de su almacenamiento, con capacidad técnica de escalar hasta 4,000 o 5,000 litros por segundo en situaciones de emergencia.

Capacidad de almacenamiento: 221 millones de metros cúbicos en su nivel de operación ordinario.

Población beneficiada: 350 mil habitantes de manera directa y 5.8 millones de habitantes del área metropolitana de forma indirecta, gracias a un sistema interconectado que optimiza la administración conjunta de las fuentes.

Previo a su puesta en marcha, personal de Agua y Drenaje de Monterrey llevó a cabo exitosas pruebas en los dispositivos de control hidráulico entre el 16 y el 22 de octubre.

Reconocimiento internacional

La infraestructura destaca no solo por su impacto operativo, sino por su calidad constructiva. La cortina de la presa, con una longitud aproximada de 1,950 metros, fue galardonada con el ACI Members’ Choice Award 2025 por el American Concrete Institute, debido a su innovación y altos estándares técnicos.

Con la integración de la Presa León, el Gobierno del Estado busca diversificar el abastecimiento y ampliar las alternativas de operación del sistema metropolitano, blindando a la ciudad frente a futuros periodos de baja disponibilidad de agua.