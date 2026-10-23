Presa La Boca supera su capacidad y El Cuchillo llega al 62.11%

Las cifras reflejan el impacto de las lluvias en los niveles de almacenamiento de las presas y en las precipitaciones acumuladas en distintos puntos del estado.

Las principales presas de Nuevo León mantienen niveles elevados de almacenamiento tras las lluvias registradas durante el mes.

Al corte del 22 de octubre, la presa La Boca, en Santiago, se encuentra al 100.25 por ciento de su capacidad, con un almacenamiento de 38.19 millones de metros cúbicos.

De acuerdo con cifras del OCRB de la Conagua, la presa Cerro Prieto registra un llenado del 82.37 por ciento, con 247.10 millones de metros cúbicos, mientras que El Cuchillo se encuentra al 62.11 por ciento, con 697.53 millones de metros cúbicos de agua.

Por su parte, la presa León reporta un almacenamiento del 44.21 por ciento, equivalente a 98.08 millones de metros cúbicos.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas durante octubre, Santiago encabeza la lista con 452.3 milímetros en la zona de la presa La Boca, seguido de Monterrey, con 344.8 milímetros, y Arroyo Seco, en San Pedro, con 312.8 milímetros.

También destacan San Nicolás, con 289 milímetros; Linares, con 234.5; Montemorelos, con 229.2; Galeana, con 203; Zaragoza, con 186, y Aramberri, con 87.7 milímetros.

Las cifras reflejan el impacto de las lluvias en los niveles de almacenamiento de las presas y en las precipitaciones acumuladas en distintos puntos del estado.