Presa La Boca supera el 100% de su capacidad por frente frío 2

Las recientes precipitaciones incrementaron los niveles de los principales embalses del estado, según reportes oficiales.

Las lluvias registradas en Nuevo León por el paso del frente frío número 2 dejaron un aumento en los niveles de las principales presas del estado, entre ellas la Presa La Boca, que alcanzó el 101.72 por ciento de llenado.

De acuerdo con las cifras compartidas por el Gobierno estatal, el embalse ubicado en Santiago almacena 38.01 millones de metros cúbicos de agua.

Por su parte, la Presa Cerro Prieto reporta un llenado del 81.67 por ciento, con 245 millones de metros cúbicos; El Cuchillo se encuentra al 60.01 por ciento, con 673.97 millones, mientras que la Presa León registra un 43.86 por ciento, equivalente a 97.29 millones de metros cúbicos.

Ante estas cifras, el estado destacó las acciones para aprovechar el agua disponible, entre ellas el Acueducto El Cuchillo II, la nueva Presa León, la perforación de pozos, la detección de fugas y la tecnificación del riego.