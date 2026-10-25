Presa La Boca se mantiene con niveles elevados de agua

Informes de la Conagua señalan que el embalse en Santiago alcanzó un llenado del 99.63 por ciento tras las lluvias registradas en octubre.

La presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León, continúa presentando un nivel elevado de almacenamiento, al mantenerse prácticamente al límite de su capacidad ordinaria tras las lluvias registradas durante octubre.

De acuerdo con el último reporte disponible de la Conagua, correspondiente al 23 de octubre, el embalse registró un llenado del 99.63 por ciento, con aproximadamente 38.15 millones de metros cúbicos de agua.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen el seguimiento de los niveles del embalse y de las maniobras de desfogue controlado que se realizaron tras las recientes precipitaciones.

Aunque el porcentaje de almacenamiento es elevado, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar acercarse a zonas de corriente o cauces que pudieran representar un riesgo.