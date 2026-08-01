Presa La Boca atrae a turistas con restaurante flotante

La Presa La Boca, en el municipio de Santiago, es un embalse "mágico".
En este período de descanso, la visitan no sólo turistas de otros estados del territorio mexicano, sino también extranjeros.
Turistas nacionales y extranjeros visitan la presa
Algunos vacacionistas llegaron de Estados Unidos.
"Venimos de Texas. (La Presa) está muy hermosa, muy bonita", Ya estamos esperando, estamos en primera fila (para conocer más de los atractivos)", expresó una residente de Texas, junto con su familia.
Les tocó conocer las nuevas instalaciones del restaurante flotante.
Otra familia llegó de Guanajuato, también para conocer este atractivo.
"Venimos de León, Guanajuato a Monterrey, a vacacionar, y estamos muy contentos de estar aquí, más que por segundo dia, vamos a estrenar nuevamente este restaurante flotante", dijo un vacacionista, junto a su esposa e hijos.
Paseos en catamarán y lancha atraen a visitantes
En catamarán o en lancha, el paseo desde el malecón hasta las compuertas es especial.
Avanzar en el espejo de agua es una experiencia que no se olvida.
El restaurante flotante tiene variedad.
"Carnes y mariscos, hay de todo un poco, puedes venir a comer y a echarte una bebida, te paseas en un catamarán de nosotros también", dijo uno de los capitanes de las embarcaciones.
"Ya teníamos un restaurante flotante, pero por cuestiones de seguridad fue sustituido por uno mejor", refirió.
Esta presa está al 92 por ciento de su capacidad, motivo de más para visitarla.
Usted se puede refrescar y disfrutar.