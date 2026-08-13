Prepas militarizadas de NL cambiarán a “Prepas Ciudadanas”

Convertirán las preparatorias militarizadas de Nuevo León en prepas ciudadanas con un modelo centrado en tecnología e idiomas.

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Las 11 preparatorias militarizadas de Nuevo León cambiarán de nombre y modelo educativo a partir del próximo 31 de agosto, informó el gobernador Samuel García.

El mandatario explicó que se retirarán las actividades estrictamente castrenses, pero se conservará la formación que ha permitido que estos planteles sean un semillero para jóvenes que posteriormente ingresan a corporaciones de seguridad.

La currícula se va a variar un 15-20%. Lo castrense se sale, entran tecnologías, entra educación dual, entran idiomas y entra lo que la Universidad Ciudadana funcionó mucho.

El nuevo modelo será denominado “Prepas Ciudadanas” e incorporará contenidos de tecnología, inteligencia artificial, automatización, idiomas y educación dual, además de clases y tutorías en línea.

Los cambios comenzarán durante el próximo ciclo escolar y se implementarán gradualmente.

El Estado también contempla la construcción de nueve nuevos planteles para ampliar la oferta educativa.