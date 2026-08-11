¡Prepárate! Prevén lluvias y tormentas para esta tarde en NL

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvia por región es de 30 por ciento para el Área Metropolitana y 60% en las regiones Sur y Montañosa.

Protección Civil de Nuevo León informó que durante esta tarde se prevé la presencia de lluvias, principalmente en las regiones Montañosa y Sur del estado, donde podrían registrarse tormentas eléctricas y rachas de viento.

El aviso meteorológico tiene una validez de 14:00 a 20:00 horas, periodo en el que tampoco se descarta la presencia de precipitaciones en el Área Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de lluvia por región es de 30 por ciento para el Área Metropolitana, 20 por ciento en la Región Norte, 40 por ciento en las regiones Oriente y Citrícola, y 60 por ciento en las regiones Sur y Montañosa.

Entre los municipios donde podría presentarse lluvia se encuentran Santa Catarina, Monterrey, Sabinas Hidalgo, Los Ramones, Montemorelos, Linares, Allende, Santiago, General Terán, General Zaragoza, Doctor González, Doctor Arroyo, Rayones y Galeana.

Protección Civil señaló que también se prevén rachas de viento moderadas a fuertes, principalmente durante el paso de tormentas eléctricas, con posibilidad de incrementarse de manera puntual.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar cruzar zonas inundadas, ríos y arroyos, así como conducir con precaución y mantenerse informado mediante fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en el estado.