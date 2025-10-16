¡Prepárate! Estas colonias se quedarán sin agua en Juárez

La suspensión en el servicio se dará con motivo de los trabajos que Obras Públicas del municipio realizarán para la construcción de un drenaje pluvial,

Los habitantes de algunas colonias de Juárez se verán afectados con la suspensión en el servicio de agua potable este próximo viernes, así lo anunció Agua y Drenaje de Monterrey.

Lo anterior con motivo de los trabajos que Obras Públicas del municipio realizarán para la construcción de un drenaje pluvial, según informó la paraestatal en un comunicado.

Por tal motivo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey llevará a cabo la instalación de una bayoneta de 12", así como la sustitución e instalación de válvulas tipo mariposa de 18" en las inmediaciones de la colonia Villas de San Francisco, para mejorar la infraestructura hídrica en el área.

La suspensión en el servicio de agua se efectuará el próximo viernes 17 de octubre en un horario de 6:00 a. m. a 6:00 p.m.

En tanto, se brindará apoyo a la población mediante el envío de pipas a las zonas que así lo requieran.

A continuación compartimos las colonias que se verán afectadas con la suspensión en el servicio.