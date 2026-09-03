Preparan reforma a Ley de Transparencia de Nuevo León

El Congreso de NL organizará seis jornadas para analizar y construir la nueva Ley de Transparencia con especialistas y distintos sectores

El Congreso aprobó un acuerdo para realizar jornadas de trabajo para construir la nueva Ley de Transparencia de Nuevo León.

La protesta se da a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al Congreso homologar la normativa federal con la local en la que se desaparece el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que forme parte de la Contraloría Estatal.

“Es la oportunidad de construir un Marco Jurídico que no solamente atienda las disposiciones nacionales, sino que también responda a las necesidades de nuestro estado”, expuso en tribuna la presidenta de la Comisión de Legislación, Claudia Caballero.

“Para ello, consideramos fundamental escuchar las distintas voces que participan y que conocen la materia directa de transparencia”.

Caballero señaló que a las jornadas de trabajo se invitará a especialistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, municipios, cámaras empresariales, medios de comunicación y otros sectores para conocer experiencias, propuestas y áreas de oportunidad

“Estos espacios van a permitir enriquecer el análisis y construir una reforma que cuente con una visión más amplia y participativa, fortaleciendo el derecho de acceso a la información y transparencia del Estado”, enfatizó la legisladora panista.

Las jornadas de trabajo se realizarán el 17 de septiembre, 1 de octubre, 15 de octubre, 29 de octubre, 12 de noviembre y 3 de diciembre.