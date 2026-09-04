Preparan Presupuesto 2027 con reunión de organismos estatales

La Secretaría de Finanzas convocó a titulares de organismos para analizar ingresos, egresos y variables económicas rumbo a la integración del paquete fiscal

Luego de la reunión que se dio con diputados locales y la Iniciativa Privada, la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado convocó a titulares de organismos para dialogar sobre la integración del Paquete Fiscal 2027.

Mediante un comunicado se informó que el objetivo de la reunión es analizar el comportamiento de los ingreso y egresos.

También se busca revisar la tendencia histórica de algunos rubros y las principales variablesmacroeconómicas incluidas en los Pre Criterios Generales de Política Económica 2027 publicados en abril de este año.



“Su participación resulta de especial relevancia para propiciar un adecuado entendimiento de las condiciones económicas y presupuestales previstas para el próximo ejercicio fiscal y con ello favorecer una planeación responsable y coordinada de los recursos públicos”, señala la convocatoria.

La mesa se realizará el 9 de septiembre, a las 13:00 horas en el edificio de la Tesorería.

La administración estatal refrendó su apertura al diálogo y a la cooperación institucional para garantizar que el uso de los recursos públicos responda con eficiencia y responsabilidad a las prioridades del Estado.