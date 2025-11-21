Preparan 'Macrofest' previo al 'Mundial más Norteño'

Este evento se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en el Parque Fundidora, donde el costo del boleto será totalmente gratuito

El Gobierno de Nuevo León junto con la Secretaría de Cultura celebrará con MacroFest, el inicio de la cuenta regresiva a "El Mundial Más Norteño".

El Gobierno del Estado invita a todos los neoleoneses a un festival lleno de música, se llevará a cabo en el Campo de Béisbol Acero Fundidora el próximo 23 de noviembre, con la participación estelar del Grupo Pesado, así como Alicia Villarreal y La Firma.

