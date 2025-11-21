Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Preparan 'Macrofest' previo al 'Mundial más Norteño'

Por: Diana Leyva

20 Noviembre 2025, 12:14

Compartir

Este evento se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en el Parque Fundidora, donde el costo del boleto será totalmente gratuito

Preparan 'Macrofest' previo al 'Mundial más Norteño'

El Gobierno de Nuevo León junto con la Secretaría de Cultura celebrará con MacroFest, el inicio de la cuenta regresiva a "El Mundial Más Norteño".

14a0d5cc-b2ea-43f6-9f0a-418f8353fbba.jpg

El Gobierno del Estado invita a todos los neoleoneses a un festival lleno de música, se llevará a cabo en el Campo de Béisbol Acero Fundidora el próximo 23 de noviembre, con la participación estelar del Grupo Pesado, así como Alicia Villarreal y La Firma.

El evento se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en el Parque Fundidora, donde la entrada será completamente gratuita.

¡Vamos contando los días… y vamos a celebrarlo con orgullo norteño!

Comentarios