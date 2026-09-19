Preparan flores amarillas para regalar este 21 de septiembre

Inspirada en la serie Floricienta y el equinoccio del sur, la tradición busca expresar afecto y buenos deseos mediante arreglos.

Esta nueva idea de regalar flores amarillas el 21 de septiembre es para celebrar el inicio de la primavera en el hemisferio sur, siendo adaptada como una nueva tradición inspirada en la telenovela argentina Floricienta, popularizada a través de redes sociales.

El significado surge de la canción Flores Amarillas de Floricienta, donde la protagonista sueña con recibir este detalle del chico que le gusta como muestra de amor verdadero.

Sin embargo, la fecha también marca la llegada de la primavera en los países del sur como Argentina, Chile o Uruguay, simbolizando renovación, alegría y energía positiva.

El ramo de flores amarillas se regala entre parejas, familiares o amigos como expresión de cariño, optimismo y buenos deseos.

Y diversas florerías lucen abarrotadas de este particular color, durante el 21 o días previos.

Entre las opciones populares de flores amarillas se encuentran los:

Girasoles

Rosas amarillas

Tulipanes

Margaritas

Lirios

Todo para dar un buen detalle.