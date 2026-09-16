Preparan entrada en operación del Circuito Vial Poniente

Con una inversión superior a los 240 millones de pesos, el proyecto busca generar nuevas alternativas de movilidad y reducir la carga vehicular en Leones

El Gobierno de Monterrey prepara la entrada en operación del Circuito Vial Poniente, una obra de infraestructura que contempla una inversión superior a los 240 millones de pesos y que busca mejorar la movilidad en el sector poniente de la ciudad.

El proyecto, impulsado por la administración del alcalde Adrián de la Garza, contempla la prolongación de Ruiz Cortines y la conexión con la avenida Alejandro de Rodas, extendiendo las alternativas de circulación desde Monterrey hacia García.

De acuerdo con Marcelo Segovia, secretario de Administración, el nuevo circuito permitirá redistribuir al menos 35 mil vehículos que actualmente circulan por la avenida Paseo de los Leones, mediante rutas alternas que contribuyan a agilizar los traslados.

“Es una obra planeada, estructurada, ordenada, con sus pluviales y toda la infraestructura que debe tener una avenida para que el día de mañana no venga alguien a romper la carpeta para hacer alguna obra inducida”, explicó el funcionario.

Durante la supervisión de los trabajos, Segovia estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda.

Como parte del proyecto, la ampliación de Ruiz Cortines contará con tres carriles por sentido en el tramo comprendido entre Cumbres San Agustín y Cumbres del Sol. A esta vialidad se sumará la avenida Alejandro de Rodas, que tendrá dos carriles por sentido desde Monte Everest hasta Castellana, en los límites con García.

El Circuito Vial Poniente se integrará a las vialidades existentes de la zona, entre ellas Paseo de los Leones, Lincoln y Ruiz Cortines, con el objetivo de ampliar las opciones de circulación para quienes se trasladan entre el poniente y el oriente de Monterrey.

Además de favorecer la movilidad, el Gobierno municipal señaló que la obra tendrá impacto en la actividad comercial y en las instituciones educativas ubicadas en el sector, al mejorar las condiciones de acceso y circulación.

Con este proyecto, la administración municipal busca fortalecer la infraestructura vial del poniente de Monterrey y ofrecer alternativas ante la creciente demanda de movilidad en esta zona metropolitana.

Con información de Marisol Gómez