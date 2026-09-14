Preparan del 28 de septiembre registro a cursos gratis

La red estatal de espacios comunitarios alcanza cerca de 240 mil inscripciones anuales con oferta tanto virtual como presencial.

Cerca de 60 mil personas son beneficiadas cada trimestre a través de los más de 300 talleres y actividades gratuitas que la Secretaría de Igualdad e Inclusión imparte en su red de 51 centros comunitarios distribuidos en Nuevo León.

La estrategia, encabezada por el secretario Félix Arratia Cruz y operada por la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario Integral, alcanza alrededor de 240 mil inscripciones anuales en áreas de capacitación laboral, emprendimiento, tecnología, educación, deporte y cultura.

“La red que tenemos está a lo largo y ancho de todo Nuevo León y continúa expandiéndose. No solo estamos construyendo espacios; son puntos de unidad donde las personas generan comunidad, donde las y los vecinos conviven y donde nuestras familias, desde el integrante más chico hasta el más grande, encuentran actividades que se adaptan a sus gustos y preferencias”, señaló el secretario.

Para facilitar el acceso a la población que no puede asistir presencialmente, la dependencia dispone de una oferta superior a 47 cursos en modalidad virtual, ampliando las alternativas de aprendizaje para habitantes de todo el estado.

El periodo de inscripciones para ambas modalidades se llevará a cabo del 28 de septiembre al 5 de octubre. El registro presencial se atenderá directamente en el Centro Comunitario de preferencia en un horario de 9:00 a 18:00 horas, mientras que la inscripción a los cursos en línea estará disponible a través de la plataforma digital de la secretaría.

“Vamos por el camino correcto y haciendo que estos espacios formen parte de la vida diaria de las y los neoloneses, y lo estamos logrando. Estamos poniendo en marcha nuevos Centros e iniciando la construcción de otros, como el que estamos construyendo en Las Lomas, en Juárez, el cual será el más grande de todo Nuevo León, beneficiando a más de 50 mil personas”, destacó Arratia Cruz.

Para solicitar más datos sobre talleres, ubicaciones y servicios, las personas interesadas pueden comunicarse a la línea telefónica 81 2020 2070 o ingresar a la página oficial de Facebook de la Secretaría y Centros Comunitarios.