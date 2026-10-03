Preparan actualización del reglamento de bienestar animal

El ayuntamiento buscará armonizar su legislación local para agilizar los protocolos de rescate ante casos de crueldad en la comunidad.

Ante la reciente aprobación en el Senado de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, el alcalde Jesús Nava Rivera manifestó que, una vez que la legislación transite por la Cámara de Diputados y entre en vigor, dará instrucciones inmediatas para actualizar el reglamento municipal en esta materia.

El edil señaló que este nuevo marco jurídico nacional permitirá que a nivel local se cuente con herramientas y mecanismos mucho más eficientes para el cuidado, protección y resguardo de los animales de compañía.

"Estamos a la espera de que esta nueva ley continúe transitando y, al entrar en vigor, haremos las acciones necesarias para contar con este reglamento apegado a la ley", destacó el presidente municipal.

Como muestra de las labores vigentes en la demarcación, las autoridades informaron que recientemente se atendió un reporte ciudadano de maltrato animal. Personal de Cairo Centro de Bienestar Animal acudió al rescate de un perro llamado "Kranky", el cual presentaba lesiones severas en el cuello debido a que permanecía amarrado con una cadena.

Con la futura armonización del reglamento, el municipio busca endurecer las sanciones y agilizar los protocolos de rescate para evitar casos de negligencia y crueldad en la comunidad.