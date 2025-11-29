Prepara Monterrey festival navideño con actividades familiares

La administración invitó a la ciudadanía a asistir a las actividades que permanecerán disponibles durante diciembre y los primeros días de enero.

A pocos días del inicio de la temporada decembrina, el gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, informó que avanzaba en los preparativos del ambiente festivo mediante la organización del evento Regia Navidad Mundialista y la instalación de adornos en distintos puntos de la ciudad.

El festival fue programado para comenzar este domingo 30 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en la Plaza Zaragoza. En ese espacio se anunció una serie de espectáculos gratuitos dirigidos a las familias que acuden tradicionalmente a esta zona del centro. Entre las presentaciones incluidas en la jornada se contemplaron participaciones de Lore Lore, Chemo y Lucas, Wii Payasos, Los Tributeros, Desafinados de la Cumbia, la Gran Orquesta de Monterrey, Los Plebeyos y La Morocha.

Además de los eventos musicales y recreativos, el programa señaló como punto central el encendido del pino gigante y la iluminación de los alrededores del Palacio Municipal, acto previsto para las 18:30 horas. Con ello se daría inicio formal a las actividades navideñas que el municipio colocó dentro de su agenda pública.

La administración invitó a la ciudadanía a asistir a las actividades que permanecerán disponibles durante diciembre y los primeros días de enero, entre las cuales se encuentran la pista de hielo, el tobogán y las villas navideñas instaladas en el primer cuadro de la ciudad.

De manera paralela, personal de Servicios Públicos avanzó en la decoración de avenidas, plazas y camellones mediante la colocación de flores de nochebuena, con el fin de integrar la imagen urbana a la temporada.

Con estas acciones, Monterrey estableció las bases operativas para el desarrollo de la Navidad 2025, con espacios adaptados y programación continua para visitantes y residentes.