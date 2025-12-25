Prepara más de 500 tamales para celebrar en familia Nochebuena

La señora Rosa mantiene la tradición de elaborar la cena que disfrutara junto a su familia y vecinos en esta Nochebuena, en la colonia Los Pinos, en San Pedro

En vísperas de la Navidad, la cocina de la señora Rosa Esquivel se convierte en el centro de una intensa jornada de trabajo y tradición.

Cada año, sin excepción, Rosa prepara alrededor de 500 tamales para celebrar la Nochebuena, una costumbre que ha mantenido viva durante décadas y que representa uno de los pilares de la convivencia familiar y comunitaria en la colonia Los Pinos, en el municipio de San Pedro.

La elaboración de los tamales comienza desde muy temprano, entre hojas, masa y guisos, Rosa sigue un proceso que domina a la perfección, la masa se extiende cuidadosamente sobre la hoja de tamal,

Aunque reconoce que en algunos años el tiempo alcanza con mayor holgura, en otros, como el actual, el ritmo es más acelerado, aun así, asegura que los 500 tamales siempre están listos a tiempo para la cena navideña, generalmente alrededor de las cuatro de la tarde.

“El mole y luego ya lo cierro, ya lo voy acomodando y ya lo pongo a cocer. ¿Y si van a estar listos los 500 para la noche o no? Claro, como para las 16:00 de la tarde ya están listos”, comentó Esquivel.

La producción destaca no solo por la cantidad, sino también por la variedad. Rosa elabora tamales de mole, queso, pollo y frijoles, distribuidos en varias vaporeras que funcionan de manera simultánea.

Esta diversidad permite que cada integrante de la familia y quienes se suman a la celebración encuentren su sabor favorito, la experiencia adquirida con los años le ha permitido organizarse y cumplir con la exigente preparación sin perder calidad.

Originaria de Zacatecas, Rosa aprendió esta tradición desde su lugar de origen. Su cocina conserva métodos antiguos, como el uso de leña para calentar los fogones, lo que aporta un sabor especial a los alimentos.

Además de los tamales, en este espacio también se preparan otros platillos típicos de la temporada, como el menudo y el pozole, que complementan la cena de Navidad.

Al finalizar la jornada, el esfuerzo no se limita al ámbito familiar, parte de la comida se comparte con vecinos de la colonia, quienes año con año esperan este momento para probar el sazón de Rosa, la noche continúa con el rezo del rosario y la convivencia alrededor de la mesa, reforzando los lazos entre familiares y comunidad.

“Me parte la leña y todavía mire pues aquí lo hago y en la noche pues el rosario y damos la cena. Hacemos Menudo pozole y bien rico…. repartimos, reparten, reparten y en la noche también en la cena”, añadió Esquivel.

De esta manera, la preparación de los 500 tamales se convierte en mucho más que una tarea culinaria, es una tradición que simboliza trabajo, fe y solidaridad, y que mantiene vivo el espíritu navideño en cada hogar que recibe un platillo preparado por doña Rosa Esquivel.