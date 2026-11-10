Prepara Guadalupe presupuesto conservador para 2027

Héctor García priorizará recursos para seguridad, servicios y obra pública, con el propósito de mantener finanzas sanas y evitar más deuda

El Gobierno de Guadalupe prepara un presupuesto conservador para el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de garantizar la atención de las principales necesidades de la ciudadanía, mantener finanzas sanas y evitar un incremento en la deuda pública.

El alcalde Héctor García señaló que la propuesta priorizará los recursos para atender rubros esenciales como seguridad, servicios y obra públicos, sin comprometer la estabilidad financiera del Municipio.

“Preferimos irnos con un presupuesto conservador que garantice lo primero para la gente, que es seguridad, el tema de servicios públicos y algo de obra pública”, aseguró.

El edil destacó la respuesta favorable de los ciudadanos en el pago del impuesto predial, así como en la regularización de adeudos de años anteriores, lo que contribuye a fortalecer los ingresos municipales.

Confió en que esta participación se mantenga durante los próximos meses, a fin de contar con recursos que permitan atender las prioridades de la población y cumplir con los compromisos de la administración, sin recurrir a un mayor endeudamiento.

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