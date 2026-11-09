Prepara Guadalupe presupuesto 2027 sin aumentar la deuda pública

Héctor García adelantó que el presupuesto se concentrarán en seguridad, servicios públicos y obra, mientras confió en mantener la recaudación del predial

Con un presupuesto conservador que permita atender las principales necesidades de la ciudadanía y mantener finanzas sanas, el municipio de Guadalupe informó que prepara su propuesta de ingresos y egresos para 2027, sin contemplar un incremento en la deuda pública.

El alcalde Héctor García señaló que la administración municipal priorizará recursos para seguridad, servicios y obra públicas, con el objetivo de garantizar la atención de las demandas ciudadanas sin comprometer la estabilidad financiera del municipio.

“Preferimos irnos con un presupuesto conservador que garantice lo primero para la gente, que es seguridad, el tema de servicios públicos y algo de obra pública”, aseguró García.

En materia de recaudación, el edil destacó la respuesta favorable de los ciudadanos al pago del impuesto predial, así como a la regularización de adeudos de años anteriores, acciones que contribuyen a fortalecer los ingresos municipales.

García confió en que esta participación ciudadana se mantenga durante los próximos meses, a fin de contar con recursos suficientes para atender las prioridades de la población y cumplir con los compromisos de la administración.

El alcalde reiteró que la intención es mantener un manejo responsable de las finanzas municipales, privilegiando el gasto en servicios y obras que beneficien directamente a los habitantes, sin recurrir a un mayor endeudamiento público.