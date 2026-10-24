Preocupan peleas entre estudiantes de secundaria en El Carmen

Padres de familia piden la intervención de los directivos para implementar medidas que permitan frenar la violencia y garantizar la seguridad de los menores

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Una serie de peleas entre estudiantes de la Secundaria número 2 Gustavo Garza Guajardo, ubicada en el sector de El Jaral, en el municipio de El Carmen, ha generado preocupación entre padres y madres de familia, luego de que varios enfrentamientos comenzaran a circular en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, las agresiones se han registrado tanto al interior del plantel como en calles aledañas, principalmente a la hora de salida del turno vespertino.

Ante esta situación, familiares de los alumnos piden la intervención de los directivos para implementar medidas que permitan frenar la violencia y garantizar la seguridad de los menores.

Uno de los videos que más ha causado indignación muestra una pelea entre dos estudiantes. En las imágenes, grabadas por una alumna, se observa cómo una menor derriba a otra y la somete en el suelo, donde le propina golpes y patadas, incluso en la cabeza.

Aunque algunas compañeras intentan separarlas, la agresión continúa durante varios segundos e incluso otra estudiante se acerca para patear a la menor que permanece en el piso, mientras otras alumnas documentan lo ocurrido.

Los hechos habrían ocurrido durante la salida de clases del turno de la tarde.

Ante la preocupación por la integridad de sus hijos, padres y madres de familia tienen previsto acudir este día al plantel para exigir a los directivos que tomen medidas contra las estudiantes involucradas, incluida su posible expulsión, con el fin de evitar que estos enfrentamientos continúen.