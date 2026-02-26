Preocupan modificaciones en pluris e INE con reforma electoral

Diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano aseguran que con la reforma electoral tal y como está, la democracia de México peligra

Diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano aseguran que con la reforma electoral tal y como está, la democracia de México está en peligro porque se perdería la representación de todos los partidos.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que, si bien se puede incentivar a que todos los candidatos le echen más ganas en las elecciones, cree conveniente que se debe aumentar el número de diputados que se elijan como ‘mejores perdedores’ y así se reduzcan los de lista al mínimo.

“Yo creo que va a dañar la democracia, tanto los diputados de lista; creo que una mejor propuesta sería que se reduzcan lo más que se pueda los de lista por cada partido político y los mejores perdedores. “Porque ahora al no haber relección, pues los plurinominales sí te ayuda a la conformación de la Cámara de Diputados, yo que fui diputados y te acercas con quienes ya han sido diputados federales porque la Cámara es tan grande que te pierdes, son tantas comisiones, diputados, el cabildeo es muy difícil, que los diputados repetidores van orientando a los novatos el cómo trabajar, eso se perdería con esta propuesta, creo que se deben aumentar los mejores perdedores para que eso incentive a los que van a estar en una boleta”, dijo Carlos de la Fuente.

En el mismo sentido, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que sería un retroceso en la democracia, por lo cual se debe analizar a fondo y ver qué modificaciones se pueden hacer para que no sea un retroceso.

“En cuanto a la manera en que desean hacer lo que son las plurinominales, pero hacerlos ahora como mejores perdedores, que es un sistema similar al que ocurre en Nuevo León, lo vemos de buena manera. “Sin embargo, creo también que no podemos retroceder tampoco en la representatividad de todos los partidos políticos en cualquiera de los órganos, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Entonces sí, creo que tenemos que observarla, analizarla a profundidad”, agregó Sandra Pámanes.

El diputado del PRI, Javier Caballero, también coincidió en que la reforma tal como está beneficia al partido en el poder y también busca debilitar al Instituto Nacional Electoral.

“Vemos con preocupación que se busque debilitar de alguna manera financieramente al juez de las elecciones (INE), también nos preocupa el cómo se plantea la elección de las representaciones proporcionales y las minorías, porque era un sistema creado para que haya contrapesos y pareciera que el diseño que se está presentando hoy es para quitar estos contrapesos y ganar mayor presencia del partido oficial en el poder. “Hay muchas áreas que preocupan, sobre todo en el tema del organismo, que las elecciones sean limpias e imparciales; lo quieren debilitar, creo que es un riesgo latente; esperemos no pase como tal en la Cámara y que se hagan los ajustes correspondientes para garantizar el estado de derecho”, señaló el diputado Javier Caballero.

Por otra parte, la senadora de Morena, Judith Díaz, aseguró que esta reforma fortalece la democracia al obligar a que todos los candidatos sean elegidos por el voto popular.