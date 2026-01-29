Preocupa riesgo de poste destrozado en la colonia Mederos

De acuerdo con vecinos, este poste ya tiene dos meses en esas condiciones y ya han hecho el reporte, pero solo colocaron cintas de precaución.

Un poste con su base de concreto completamente destrozada, es una preocupación constante para los vecinos de la Colonia Mederos al sur de Monterrey, por la posibilidad de que caiga y genere daños.

Este se encuentra en el cruce de Francisco Cardenas y Paseo de la Reforma, frente a una tienda de autoservicio y a un lado de la Prepa CIDEB del Campus Mederos de la UANL, representando un peligro para toda la comunidad de la zona.

De acuerdo con vecinos y trabajadores de la tienda, comentan que este poste ya tiene dos meses en esas condiciones y ya han hecho el reporte, sin embargo, las autoridades solo colocaron cintas de precaución.

La petición es que las autoridades correspondientes hagan caso a esta denuncia, para evitar que llegue a ocurrir un accidente y termine con daños físicos y/o materiales para quienes transitan diariamente este cruce.